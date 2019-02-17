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Lise öğrencisi tasarladı, cinayetler daha hızlı çözülecek

Rize'de lise son sınıf öğrencisi Berkant Alperen (17), 'Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı' adını verdiği cihaz geliştirdi. Ölümlerde, cesedin vücut ısısı üzerinden kesin ölüm saati belirlenebilecek. Cihaz sayesinde cinayetlerde, olay anı tespit edilerek suçlunun kaçabileceği mesafe hesaplanabilecek. Patent başvurusuna hazırlanılan cihaz, TÜBİTAK'ın araştırma projeleri yarışmasına da davet edildi.
 17 Şubat 2019 15:25
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Lise öğrencisi tasarladı, cinayetler daha hızlı çözülecek

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi son sınıf öğrencisi Berkant Alperen, öğretmenleri ile ısı iletimi konusunu değerlendirme yaptığı sırada düşündüğü cihaz için harekete geçti. 2 yıl üzerinde çalışan Alperen, 'Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı' adını verdiği cihaz tasarladı. Cihaz olay yeri incelemesi yapan polis ve jandarma ekiplerinin hızlı ve hassas ölçüm yapmalarına olanak sağlayacak. Cinayetlerde mağdurların vücut ısıları üzerinden kesin ölüm saatini belirleyecek cihaz sayesinde, olayın gerçekleştiği saat tespit edilerek suçlunun kaçabileceği mesafe hesaplanabilecek. 150 liraya mal ettiği cihaz için patent başvurusuna hazırlanan Alperen, Erzurum'da düzenlenecek TÜBİTAK'ın araştırma projeleri yarışmasına davet edildi.

'KISA ZAMANDA OLAY ZAMANI ÖĞRENİLEBİLECEK'

Ölüm gerçekleştiğinde vücut sıcaklığının 26 dereceden düşüşe geçtiğini anlatan Berkant Alperen, "Bu ortamdaki rüzgara, cesedin temas ettiği yüzeyin soğukluğuna göre değişiyor. Geliştirdiğimiz metot, vücuttaki soğuma süresini kısa zamanda ölçerek sonuca hızla ulaştırıyor, ölüm zamanı hakkında bilgi veriyor. Ekipler olay yerine girdiği zaman hemen ölçüm alıp vücudun ne zaman soğumaya başladığını ölçebiliyor. Ölüm zamanı tespit edilerek suçlunun ne kadar zaman önce olay yerinde olduğu ve geçen sürede ne kadar mesafe kaçabileceği de tespit edilebilecek. Ürettiğim cihazla hiçbir adli kimya bilgisi olmayan bir görevli olay yerine gittiğinde, hızlı ve hassas bir şekilde ölçümlerini yaparak olay zamanı hakkında yaklaşık bir sonuca varabilecek" dedi.

'HEM ÖĞRENDİM, HEM YAPTIM'

2 yıldır cihazı geliştirmek için çalıştığını belirten Alperen, "İlk başladığımda elektroniği yeni öğrenmeye başlamıştım. Öğrendim, öğrendiğimi bu cihazda uyguladım. Delikli plakette lehimlediğim devre ve programlama bana ait. Bunların hepsini süreç içerisinde öğrendim. Proje bana çok fazla şey kattı. İleride geliştireceğim farklı projeler için ilk adım oldu. Cihaz üzerindeki sensörler ile ister cesedin yüzeyinden, ister daha derin bir yerinden ölçümler alarak denklemi yapan cihaz ile 2 farklı zamanda yapılan ölçüm arasındaki değerlerle soğuma hesaplanabilir. Projede kullandığım sensörün tıbbi hassasiyetle ölçebileni var. Ben maddi olarak karşılayamadığım için alt sürümünü kullandım. Bu şekilde geliştirmeler yapılarak ürün daha hassas çalışır hale getirilebilir. Programında da çok fazla geliştirmek istediğim yerler var. Rahat bir menü tasarımı yapabilirsem, kullanımı çok daha kolay olacaktır" diye konuştu.

'DESTEK GÖRÜRSE DAHA DA İYİ OLUR'

Danışman Öğretmen Halil İbrahim Dönmez ise bir matematik denklemiyle başlayan süreçte bu aşamaya gelinmesi ve öğrencisinin bunu başarmasının kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Projemizin üretim ve yönetim sürecine bir soru üzerine başladık. Soru ilk önce bir matematik denklemiydi. Programlarla, elektronik devrelerle öğrencinin üretim yaptığı bir süreç işledi. Şu anda projenin patent süreci var. Patent başvurusu yapılacak, evrak süreci devam ediyor. 12 aylık takip süreci sonunda uygun görülürse patent alınacak. Öğrencimiz üniversitede elektrik elektronik mühendisliği hedefliyor. Muhtemelen daha fazla projelere üniversitede imza atacaktır. Bu proje, amacına ulaşacaktır. Daha büyük destekler görürse daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
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