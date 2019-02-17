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Özhaseki: Ankara yemyeşil olacak

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, göreve geldiklerinde başkente 13 millet bahçesi yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Bu 13 millet bahçesi tam 12 milyon 960 bin metrekare. Ankara yemyeşil olacak. Bunları Allah'ın izniyle biz yapacağız" dedi.
 17 Şubat 2019 15:35
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Özhaseki: Ankara yemyeşil olacak

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yerel seçime yönelik çalışmaları kapsamında, Keçiören Estergon Kalesi'nde Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Programda Özhaseki'ye, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok da eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, 1994'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başladığını anımsatarak, "Vatandaş oyumuzu artırdı. Biraz biz de sevindik, 2 oldu. 3'üncüye geldiğimizde oyumuz, yüzde 70'e çıktı. Demek ki 'Herkes istiyor babacığım, ben bir daha yapayım' dedim. 4'e, 5'e tamamladık ama bayağı uzun oldu. Bazen diyorlar ki 'Kayseri'de senden önce kim vardı belediyede?' 'Selçuklular vardı' diyorum. O kadar uzun sürdü bizimki. Geçmişe doğru gittiğimizde epeyce bir yıl belediyecilik yaptım" diye konuştu.

'ALLAH O SARI YELEKLİLERDEN VERMESİN'

Belediye başkanlığından ayrılırken, herkesle helalleştiğini kaydeden Özhaseki, "'Paris'te bir şey var da bizim şehrimizde yoksa bir belediye hizmeti söyleyin' dedim. Elhamdülillah, hiç kimse 'Paris'te şu belediye hizmeti var, sen niye bunu vermedin' diyemedi" dedi.

Programa katılan birinin "Paris'te sarı yelekliler var başkanım" demesi üzerine Özhaseki, "Sarı yelekliler yok bizde çok şükür. Allah o sarı yeleklilerden vermesin. Onlardan çok çekti bu memleket zaten. İsyancılardan çok çekti" diye karşılık verdi.

'CUMHURBAŞKANI'MIZ BU KONULARDA DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Şimdiye kadar vadettiği bütün projeleri yerine getirdiğini vurgulayan Özhaseki, kamuoyuna sunduğu kitapçıkta yer alan raylı sistem projeleriyle ilgili "30- 35 yıldır Ankara'daki raylı sistem hattının uzunluğu 60 kilometre civarında. Ben burada, '5 yıl içinde 60 kilometreden fazla raylı sistem yapacağım' diye yazdım. Maliyet Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki bütçesinin 10 yıllık miktarını toplasanız ancak karşılıyor. Benim bulduğum formüller var ama bir taraftan hükümetin desteğinin olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konularda destekleyeceğini söyledi, ben de ona teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ANKARA YEMYEŞİL OLACAK'

Ankara'da 13 millet bahçesi yapılacağını aktaran AK Parti'li Özhaseki, "Ben belediye başkanlığı yaptığım yerde 6 tane park vardı işgalliydi, bin 200 tane park yaptım. Bu 13 millet bahçesi tam 12 milyon 960 bin metrekare. Ankara yemyeşil olacak. Bunları yapacağız Allah'ın izniyle biz" dedi.

Konuşmasında FETÖ/PDY'ye de değinen Mehmet Özhaseki, "40- 50 yıldır var, şimdi 'FETÖ' deniliyor. Bu lanet adamlar da 'Hizmet eriyiz, müsamahalı insanlarız, hoşgörülüyüz. Biz zaten yurt dışında okullar açıyoruz. Sizlere dost insanlar yetiştiriyoruz. Verin çocuklarınızı, okutalım' gibi herkese sıcak ve sempatik davrandılar. Birçok insan da samimiyetle iyi niyetle zaten onlara kanmış oldu. Onlara asla bir sözümüz yok zaten" diye konuştu.

'PKK'LILARLA GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR'

'Cumhur ittifakı'nı daha fazla belediye kazanmak için kurmadıklarını belirten AK Parti'li Özhaseki, "Ama bir derdimiz var. Güneydoğu'da özellikle PKK'lı lanet adamlar işbaşına gelmesin. Bu taraflarda da üstü kapatılmış, örtülmüş, süslenmiş PKK'lılar işbaşına gelmesin, istiyoruz Ankara'da, İstanbul'da. Çünkü biliyoruz ki birileri hala ittifak yapıp, resmi ortaklarını gösterirken, gayrıresmi ortaklarını gösteremiyorlar. Saklı gizli görüşüyorlar. O PKK'lılarla gizli gizli görüşüyorlar. Onların da oyunu almak gibi basit, çıkarcı bir hesabın peşindeler. Onlara da mani olabilmek adına pür dikkat devam ettiriyoruz. Sonuna kadar da bu dikkatimiz devam edecek; çünkü bu memleketin beka meselesi olduğu kesin. Biz bu konuda da sonuna kadar duyarlı davranacağız" dedi.

DHA
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