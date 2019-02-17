'Çiftçinin ve üreticinin sonuna kadar yanındayız'
|17 Şubat 2019 15:47
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde, 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, sera yatırımlarının yüzde 75'ine kadar kısmını 8,25 oranında düşük faizle kredilendiriyoruz. Her daim çiftçinin ve üreticinin sonuna kadar yanındayız." dedi.
Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Afyonkarahisar Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, yakın bir dönemde Afyonkarahisar'a tarım ve hayvancılık alanında 1,7 milyar lira tarımsal hibe verdiklerini söyledi.
Kentte tarımsal hasılanın yaklaşık 3-4 kat arttığını ifade eden Pakdemirli, "Tabii bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Bu yıl içerisinde Orköy kredi hibe desteklerini sağlayacağız." diye konuştu.
Pakdemirli, Bakanlık olarak seracılık faaliyetlerini en az iki katına çıkarmak için hazırladıkları eylem planını yakın zamanda duyurduklarını anımsatarak, "Afyon zengin termal kaynakları sebebiyle yüksek seracılık üssü olmaya aday bir kenttir. Ziraat Bankasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde, 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz sera yatırımlarının yüzde 75'ine kadar kısmını 8,25 oranında düşük faizle kredilendiriyoruz. Her daim çiftçinin ve üreticinin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.
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