Amik Ovası'ndaki su seviyesi yükseliyor
|17 Şubat 2019 15:59
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Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı.
Yağışlar nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle bölgedeki su seviyesinin de yükseldiği gözlendi.
Bu arada, bazı mahallelerde de çok sayıda yılan görülmeye başlandığı belirtildi.
Reyhanlı ilçesinde bağlı Karacanlık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Döner, yaptığı açıklamada, yağışlardan ve barajlardaki su tahliyesinden dolayı evinin ve ahırının su altında kaldığını söyledi.
Döner, evine ulaşımını ancak traktör veya salla sağlayabildiğini belirterek, zararının çok fazla olduğunu kaydetti.
Son günlerde çevrede çok fazla sayıda yılan da gördüklerini ifade eden Döner, "Yılanlar suların yükselmesi ve baraj kapakların açılmasıyla birlikte geldi. Çocuklar yılanları gördüğünde bilmedikleri için balıkların geldiğini sanıyor. sonradan yılan olduğunu anlayınca korkuyor." dedi.
Mahalle sakinlerinden Orhan Karacanlık ise su baskını ve çevrede görülen yılanlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.
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