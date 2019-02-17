Şaşkın sürücü otomobille merdivenlerden indi
|17 Şubat 2019 16:14
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Bursa'da trafiğe kapalı olan sokağa giren sürücü, yolun sonundaki merdivenleri fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı.
Bursa'nın İznik ilçesine ailesi ile birlikte gelen kişi, müzeyi gezmek için arabayı park edecek yer bulmaya başladı. 16 EH 560 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğe kapalı olan Yeşilcami Mahallesi'ndeki Müze Sokağa girdi. Gezi yolu olarak tasarlanan alandaki merdivenleri fark edemeyen sürücü ne olduğunu anlayamadan otomobili ile birlikte merdiven basamaklarından aşağı indi.
Basamaklarda askıda kalan otomobilin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Merdivenlerde mahsur kalan otomobil kurtarıldı. Bunun ilk olmadığını söyleyen çevre sakinleri, "Daha önce de iki araç buraya düştü. Sürücüler, yol var diyerek devam ediyor ve buradan düşüyor. Yetkililerin buraya uyarı tabela koyması gerek" dedi.
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