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Ağaçtan düşen imam ağır yaralandı
Kastamonu'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.
|17 Şubat 2019 16:18
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Kastamonu'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çevreli Köyü Camii İmam-Hatibi Satı Muhittinoğlu, çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Muhittinoğlu'nu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Muhittinoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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