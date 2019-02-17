Başkentte kitap fuarına yoğun ilgi
|17 Şubat 2019 16:24
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Bu yıl kapılarını 13. kez açan Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.
Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuara binlerce kitapseverin ilgisi sürüyor. Güneşli pazar gününü fırsat bilen başkentliler, fuarda sevdikleri yazarlarla bir araya gelirken, indirim fırsatlarından yararlanmayı ihmal etmiyor.
Okurlarıyla buluşan yazarlardan biri de Hakkı Öznur oldu. Son kitabı "Ortadoğu'nun Cahşları"nı okuyucuları için imzalayan Öznur, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Eylül Fuarcılık organizasyonunda 300'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de düzenleniyor.
Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olan fuar, 24 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.
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