Ankara'da aktarmasız metro seferleri başladı
Ankara metrolarındaki aktarmasız ulaşım dönemi dün itibariyle başladı.
|17 Şubat 2019 16:28
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Ankara metrolarındaki aktarmasız ulaşım dönemi dün itibariyle Ankaralıların hizmetine sunuldu.
Koru'dan yola çıkan aktarmasız tren, Kızılay'a da uğrayarak, Organize ve Törekent'e kadar gidiyor.
İstasyon görevlilerinden edinilen bilgiye göre, seferler 10 dakika arayla gerçekleştirilecek.
Sincan ile Çayyolu arasında aktarmasız yapılan yolculuk seyahat süresini azaltacak.
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