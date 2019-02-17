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'Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz. Öyle birilerinin fırsatçılığına, istismarcılığına fırsat da vermeyiz, izin de vermeyiz ama bunlar 'domates, biber, patlıcan' diye türkü söylemeye devam etsinler"
 17 Şubat 2019 16:32
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'Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz. Öyle birilerinin fırsatçılığına, istismarcılığına fırsat da vermeyiz, izin de vermeyiz ama bunlar 'domates, biber, patlıcan' diye türkü söylemeye devam etsinler." dedi.

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırım için çalıştıklarını belirterek yapımı süren teleferik projesinin tamamlandığında ilçe turizmine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'de 31 Mart'tan sonra 4 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girileceğinin altını çizen Ünal, bu 4 yıllık süreçte de tüm AK Parti kadrolarının vatandaşın eksiği ne varsa yerine getirmek için çalışacağını vurguladı.

Birilerinin son günlerde Türkiye'nin ekonomisi ve tarımıyla ilgili çeşitli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi ne oldu? O gece bu aziz millet, istiklaline, istikbaline, devletine nasıl sahip çıktı gördük. Neden? Çünkü bu toprakların tek bir karakteri vardır o da bağımsızlıktır. İstiklal Savaşı'nda ne dedik? 'Ya istiklal ya ölüm' dedik çünkü biz bu topraklarda hiç kimsenin önünde diz çökmedik, kimseye boyun eğmedik, kimseye teslim olmadık. 15 Temmuz da bunun şahididir. O gece İstanbul'da havaalanında tankların arasından sıvışan, kaçan birisi vardı. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar 15 Temmuz'dan sonra ne yaptılar? 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediler mi? Tiyatro dediler mi? 251 şehidimizin kemiklerini sızlattılar mı? Peki şimdi onlar terör örgütünün uzantısı HDP ile iş birliği yaptılar mı? Peki bu topraklara buna ne denir? Zillet denir, zillet denir, zillet denir. Milletin yanında durmayan, milletinin hassasiyetlerine sahip çıkmayan, milletinin karakteri olan bağımsızlıktan yana durmayan her kimse, buna bu topraklarda zillet denir. "

Türkiye'ye geçen yıl 13 Ağustos'ta döviz kuruyla saldırıldığına dikkati çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaçları neydi? Doları 10 liraya çıkarmak ve Türkiye'nin ekonomisine büyür bir darbe oluşturmaktı. Bunları püskürttük mü, püskürttük. Şimdi bunlar, Barış Manço'nun şarkısı gibi 'Domates, biber, patlıcan' demeye başladılar. Siz muhalefet misiniz, şarkıcı mı, türkücü müsünüz, mizah mı yapıyorsunuz? Bu ülkede AK Parti iktidarları olduğu sürece bu milleti hiç kimse mağdur edemez. Ne yaptık? Hemen tanzim satış mağazaları açıldı, milletimiz ucuz sebze, meyveyle buluştu. Şimdi diyorlar ki, 'Bu tanzim satışlarının önünde kuyruk var. Hani siz CHP dönemindeki tüp, pirinç, yağ kuyruklarına laf ediyordunuz. Şimdi de kuyruk var' diyorlar. Efendi, sizin kuyruklarınız kıtlık kuyruğuydu, yokluk kuyruğuydu. Bu kuyruklar ise vatandaşa imkan sağlama kuyruğu.

Dünyanın her yerinde bir iş yerinde indirim olduğunda o iş yerinin önünde kuyruk olmuyor mu? Oluyor. Vatandaşa bir imkan sunmuşuz, vatandaş da bu imkandan yararlanıyor. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz. Öyle birilerinin fırsatçılığına, istismarcılığına fırsat da vermeyiz, izin de vermeyiz ama bunlar 'domates, biber, patlıcan' diye türkü söylemeye devam etsinler."

Mahir Ünal, lafa değil icraata bakılması gerektiğinin altını çizerek, "Bunların lafına bakmayın. 'Siz bu millet için ne yaptınız' ve 'Siz, bu millete hizmet etmekten başka bir vazifesi olmayan, günde 20 saat çalışan Recep Tayyip Erdoğan'a neden düşmansınız' diye sorun. Hadi Kandil düşman, Türkiye düşmanları düşman, FETÖ, DHKP-C, PKK düşman. Peki siz niye düşmansınız? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu millete hizmetkar olmaktan başka hiçbir şey yapmadı. AK Parti kadroları, 17 yıldan beri içinden geldiği bu millete hizmet etmekten başka bir şey yapmadı. Bu nedenle milletimizin gönlüne talibiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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