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Varank: Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz"
 17 Şubat 2019 16:36
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Varank: Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Çanakkale Teknopark'ın açılış töreninde konuşan Varank, rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın teknolojiyi geliştirip üretmekle mümkün olduğunu söyledi.

Varank, teknolojinin sadece kullanıcısı durumunda bulunanların, karlı bir pazar olmaktan ileri gidemediğini anlattı.

Fikri, Ar-Ge'yi, ürünü ve ticareti bir bütün olarak ele alan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ettiklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ülke menfaatleri için hayallerinin peşinden azimle koşan, hevesli ve heyecanlı gençler, girişimciler istiyoruz. Onlar için rahat çalışabilecekleri, farklı alanlarda iş birlikleri kurabilecekleri ve birlikte üretmenin keyfine varacakları ekosistemler oluşturuyoruz. 'Yenilikçilik' dediğimiz şey, sadece tek bir kişinin eseri olamaz. Bunun için güçlü ve iyi çalışan bir ekosisteme ihtiyaç var. İşte biz de Bakanlık olarak, bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip inovasyon ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Teknoparklarımız bu verimli buluşmaya ev sahipliği yapan ekosistemin en önemli mekanları. 16 yıl boyunca Ar-Ge ve yenilik reform paketleriyle, güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa ettik. 2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor."

- "Tüm süreci tek elden takip edeceğiz"

Bakan Varank, girişimcilere kurumlar, gelir ve gümrük vergisi alanlarında muafiyetler tanıdıklarına değinerek, girişimcilerin satın aldıkları ekipmanları KDV'den muaf tuttuklarını belirtti.

İşletmelerin SGK priminin yüzde 50'sini devletin ödediğini hatırlatan Varank, "İstihdam edilen temel bilimler mezunlarının maaşlarına 2 yıl boyunca nakdi destek veriyoruz. Bakanlıkça, teknoparkların altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için 1 milyar lira doğrudan katkı sağladık. Vergi teşvikleri ve hibelerin yanı sıra buralarda sunulan benzersiz hizmetlerde de katkımız var. Teknopark firmaları mentorluk, iş eşleştirmeleri, ticarileşme ve ihracat teşvikleri gibi alanlarda da desteklerimizden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Varank, teknoparklarda girişimcilerin drone tasarımından yazılıma, dijital oyunlardan biyoteknolojiye varan pek çok alanda önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Microsoft'un, Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldığını anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Şirketin satış tutarı yakında açıklanacak. Oldukça yüksek bir meblağla karşılaşmamız muhtemel. Global bir firmanın Türkiye'de teknoparkta faaliyet gösteren bir firmayla ilgilenmesi bize şunu gösteriyor; teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama potansiyelimiz, değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi var. Potansiyelimizi daha da ileri taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni dönemde sunduğumuz destekleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacak, fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edeceğiz. Böylece, rekabetçi ve katma değere odaklanan girişimlerin hızla büyümelerini teşvik edeceğiz."

- Çanakkale Teknopark'a 10 milyon liradan fazla hibe desteği

Bakan Varank, 2012 yılında kurulan Çanakkale Teknopark'ı 2014'te faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, 39 firmaya ev sahipliği yapan bu yerleşkenin, yüzde 100 doluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Bu teknoparka 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. Sevindirici olan gelişme, bu yeni binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. İlk aşamada 300 Ar-Ge personeli burada istihdam edilecek. Büyüyen teknoparkımız, Çanakkale'nin ekonomik sıçramasına önemli katkılar sunacak. Üniversite gençliğine, parlak fikri olan girişimcilerimize ve üretmek isteyen herkese kapılarımız açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılda bilime ve araştırmaya büyük önem verdik. Bu noktada savunma sanayisi önemli bir başarı hikayesi oldu. Ar-Ge önderliğindeki çalışmalar, yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranına sahip bir savunma sanayine kavuşmamızı sağladı. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, diplomaside hangi başarıları elde etmiş olursanız olun günün sonunda iş dönüp dolaşıp savunma sanayisindeki bağımsızlığınıza geliyor. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedeflerimize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlık mücadelemizde kilit role sahip. Burada elde edeceğimiz başarılar hepimizin yüzünü ağartacak."

Varank, 31 Mart yerel seçimlerinin Çanakkale için bir fırsat kapısı olduğunu belirterek, yerel-genel uyumu ve koordinasyonu yakalandığı anda kentin geleceğinin çok daha farklı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılışa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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