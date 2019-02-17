Büyükçekmece havzasında alarm! Zehir tespit edildi
|17 Şubat 2019 16:44
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Büyükçekmece göl havzasında kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı bulundu. Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan rutin kontrollerde fark edilen atık için çevrede önlem alınırken, atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.
Büyükçekmece göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü. Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerinin gece yaptığı rutin kontrollerle tespit edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri tarafından atığın kaldırılması bekleniyor. Kimyasal sanayi atığından numuneler alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlattı.
Başkan yardımcısından vatandaşlara duyarlılık çağrısı
2018 yılında da bölgeye 4 kez kimyasal atık bırakıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu. Yazır, "Çevre kontrol ekiplerimiz, çevre denetimi esnasında endüstriyel atık bulmuşlar. Mutlak koruma alanı göl havzasında arkadaşlarımız tedbir alarak gerekli birimlere durumu iletmişlerdir. Büyükçekmece göl havzası İstanbul'un yüzde 30'luk su ihtiyacını karşılamaktadır. Bu konuda duyarlı olunması gerekiyor. Bu tür durumları belediyemiz çevre Müdürlüğüne ihbarda bulunabilirler. 2018 yılılında bu olayla 4 kez karşılaştık. Gerekli müdahaleler yapıldı. İlgili yerlere bilgilendirmeler yapıldı. Bu yıl ilk kez böyle bir durumla karşılaştık" dedi.
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı.
Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi.
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