Suriye sınırına komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
|17 Şubat 2019 16:52
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.
Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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