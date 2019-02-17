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İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden, aralarında il yönetim kurulu üyesi ile delegelerin de olduğu grup MHP'ye katıldı
 17 Şubat 2019 16:56
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İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden, aralarında il yönetim kurulu üyesi ile delegelerin de bulunduğu grup düzenlenen törenle MHP'ye geçti.

İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Veysel Ulaş, MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş'ın seçim bürosunda düzenlenen törende grup adına yaptığı konuşmada, kendilerinin vatan ve millet sevdasıyla yaşamış, siyasi gayret ve çalışmalarında bu sevdayı merkeze almış kişiler olduklarını söyledi.

Vatanını, milletini, bayrağını seven biri olduğunu ve daha önce de yabancı olmadığı yuvasına döndüğü için mutluluk duyduğunu belirten Ulaş, kendisiyle 8 il ve ilçe delegesi ile 75 parti üyesinin istifa ettiğini dile getirdi.

Ulaş, şöyle devam etti:

"Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını iddia eden İYİ Parti'nin Adana'da kuruluşunda, yayılmasında, il, ilçe yöneticisi, delege ve üye olarak görev aldık. Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını ilan edip makas değiştirerek vatana, millete kastedip PKK'nın iz düşümü HDP ve CHP yönetimiyle yürüyüp yoldaşlık yapan İYİ Parti'de kalmamız, bulunmamız züldür. "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının da yuvalarına dönüşlerinde etkili olduğunu belirten Ulaş, ilerleyen günlerde başka istifa edenlerin de olacağını savundu.

MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş da daha önce yol arkadaşlığı yaptıkları dava arkadaşlarının yuvaya dönmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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