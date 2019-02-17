Cumhurbaşkanlarının lisesi yenilendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk'ün de mezun olduğu, 107 yıllık tarihi İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle eğitim hayatını sürdürüyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Reşadiye Numune Mektebi" olarak 1911-1912 yılları arasında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Eyüp Anadolu Lisesi bünyesinde yeni yapılan Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve okulun ilk müdürü olan Mekki Bey adına oluşturulan, "Mekki Bey Sergi Salonu"nun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü, 1690-1981yılları arasında okulda öğretmenlik ve müdürlük yapmış olan 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu, öğretmenler, okula bağışta bulunan hayırseverler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Abdullah Dölek ve 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu ile protokol üyelerinin Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nun açılışını yapması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

İki cumhurbaşkanı mezun oldu

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek açılışta yaptığı konuşmada, köklü bir tarihi olan Eyüp Anadolu Lisesi'nin başarısından söz etti.

Geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin, milli ve manevi değerlere bağlı, ilimde ve bilimde yetiştirilmesi konusunda herkese önemli görevler düştüğünü ifade eden Dölek, bu görevlerin farkında olarak, büyük bir ciddiyet ve disiplin içerisinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Dölek, son yıllarda hızla artan teknoloji bağımlılığına işaret ederek, "Toplumun temelini oluşturan aile bireylerinden anne ve babalar, çocuklarıyla daha yakından ilgilenmelidir. Özellikle, hayatımızın neredeyse tüm zamanlarını esir altına almış olan televizyon ve internet ortamlarından kurtulmamız gerekiyor. Güçlü bir toplum, ancak güçlü bir aileyle mümkündür. Bu sebepledir ki, gözümüzün nuru olan evlatlarımız ile bağlarımızı koparmamamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Anadolu Lisesi Müdürü Selam Karataş, okulun Milli Mücadele yıllarında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Karataş, iki Cumhurbaşkanının okullarından mezun olduğunu belirterek, bunlardan birinin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ikincisinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından, okulun tarihsel sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminde dönemin okul müdürü Mekki Bey'in Milli Mücadele yıllarındaki çalışmaları dinleyicileri duygulandırdı.

Kaymakam Abdullah Dölek, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve Mekki Bey Sergi Salonu'nun yapılmasında emeği geçen hayırseverlere plaket vererek, teşekkür etti.