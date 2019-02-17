1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlarının lisesi yenilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün de mezun olduğu, 107 yıllık tarihi İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle eğitim hayatına devam ediyor.
 17 Şubat 2019 17:08
Yazdır
Cumhurbaşkanlarının lisesi yenilendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk'ün de mezun olduğu, 107 yıllık tarihi İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle eğitim hayatını sürdürüyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Reşadiye Numune Mektebi" olarak 1911-1912 yılları arasında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Eyüp Anadolu Lisesi bünyesinde yeni yapılan Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve okulun ilk müdürü olan Mekki Bey adına oluşturulan, "Mekki Bey Sergi Salonu"nun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü, 1690-1981yılları arasında okulda öğretmenlik ve müdürlük yapmış olan 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu, öğretmenler, okula bağışta bulunan hayırseverler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Abdullah Dölek ve 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu ile protokol üyelerinin Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nun açılışını yapması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

İki cumhurbaşkanı mezun oldu

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek açılışta yaptığı konuşmada, köklü bir tarihi olan Eyüp Anadolu Lisesi'nin başarısından söz etti.

Geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin, milli ve manevi değerlere bağlı, ilimde ve bilimde yetiştirilmesi konusunda herkese önemli görevler düştüğünü ifade eden Dölek, bu görevlerin farkında olarak, büyük bir ciddiyet ve disiplin içerisinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Dölek, son yıllarda hızla artan teknoloji bağımlılığına işaret ederek, "Toplumun temelini oluşturan aile bireylerinden anne ve babalar, çocuklarıyla daha yakından ilgilenmelidir. Özellikle, hayatımızın neredeyse tüm zamanlarını esir altına almış olan televizyon ve internet ortamlarından kurtulmamız gerekiyor. Güçlü bir toplum, ancak güçlü bir aileyle mümkündür. Bu sebepledir ki, gözümüzün nuru olan evlatlarımız ile bağlarımızı koparmamamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Anadolu Lisesi Müdürü Selam Karataş, okulun Milli Mücadele yıllarında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Karataş, iki Cumhurbaşkanının okullarından mezun olduğunu belirterek, bunlardan birinin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ikincisinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından, okulun tarihsel sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminde dönemin okul müdürü Mekki Bey'in Milli Mücadele yıllarındaki çalışmaları dinleyicileri duygulandırdı.

Kaymakam Abdullah Dölek, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve Mekki Bey Sergi Salonu'nun yapılmasında emeği geçen hayırseverlere plaket vererek, teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2019 00:01		 İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan Blokları'na TOKİ müjdesi verdi
17 Şubat 2019 23:58
Bakan Soylu: Biz, ezanlarına sahip çıkan asil ve büyük bir milletiz
17 Şubat 2019 23:57		 Bakan Varank: 30 bin kişiye iş imkanı oluşturulacak
17 Şubat 2019 22:51
Süheyl Batum ADD Başkanlığından istifa etti
17 Şubat 2019 22:46		 Mustafa Sarıgül'den öğrencilere 'e-Dershane' sözü
17 Şubat 2019 22:36
Ak Parti'li vekile, 'vururum seni' tehdidi
17 Şubat 2019 22:30		 DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu
17 Şubat 2019 22:24
CHP'de çatlak ses ilçelere sıçradı
17 Şubat 2019 22:13		 Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna'da gözaltına alındı
17 Şubat 2019 22:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bohemian rhapsody 1
küçük yerin büyük adamı olmak 5
Bütün kadınların kafası karışıktır 6
sözlükte tek başına olmak 2
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 4
karınca 2
Kıyma bana 1
yüksek bel pantolon 5
sobanın yanındaki tuğla 1
puan geçmeyen işletme 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam