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Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri eşyalardan sergi açtı

Sakarya'da görev yapan ilkokul öğretmenleri Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, görev yaptıkları yerlerden 40 yıldır topladıkları 700'e yakın tarihi nitelikteki eseri, Osmanbey İlkokulu'nda öğrencilerin beğenisine sundu
 17 Şubat 2019 17:12
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Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri eşyalardan sergi açtı

Sakarya'da görev yapan ilkokul öğretmenleri Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, görev yaptıkları yerlerden 40 yıldır topladıkları tarihi nitelikteki eserleri Osmanbey İlkokulu'nda sergiledi.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Adapazarı ilçesinde görevlerine devam eden sınıf öğretmeni çift, çocukluklarından bu yana eski eşyaları biriktirmeye başladı.

Görev yaptıkları yerlerde gördüğü tarihi eşyalardan da satın alan çift, aydınlatma araçlarından radyoya, mutfak eşyalarından müzik çalara, daktilodan eski paralara kadar 700'e yakın eşyayı Camili Mahallesi'ndeki Osmanbey İlkokulu'nda öğrencilerin beğenisine sundu.

Sergiyi gezen öğretmen ve öğrenciler, tarihi eşyaları görmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Çocuklara eski kültürümüzü aktarabilmek istiyoruz"

Sınıf öğretmeni Osman Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Kültürel değerleri 40 yıldır biriktirdiklerini anlatan Açıkgöz, "Görev yaptığımız illerden, ilçelerden, köylerden toparlayarak bu hale getirdik. Burada 700'den fazla eser sergileniyor. Asıl amacımız, çocuklara eski kültürümüzü aktarabilmek. Sergimizde 100 yılı aşkın eserlerimiz var. Bizim gibi orta yaş insanların kullandığı, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve çocukluğumuzda bizim de kullandığımız eserler var." diye konuştu.

Hülya Açıkgöz de evlerinde biriktirdikleri kültür örneklerini öğretmenlere ve öğrencilere tanıtmanın kendilerine keyif verdiğini anlattı.

Kültürel eserlerin kıyıda köşede kalmasını istemediklerini vurgulayan Açıkgöz, "Çocuklar geçmişte yaşanan birçok olayı burada dokunarak, izleyerek görmüş oldu. Kendileri de sonraki nesillere bunları anlatabilsinler. Neler yaşanmış, neler paylaşılmış, bu ürünlerde çok anı var çünkü. Okul müdürümüz Tuğba Tunar ve öğretmenlerimize sergiyi okulumuza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Sergideki eşyalarda çok büyük yaşanmışlık var, çok büyük hatıralar var. Öğrencilerle birlikte aynı heyecanı paylaşmaktayız. Anne, baba, dede ve ninelerimizin kullandıkları eşyaları görmek çocukları çok mutlu etti. Sergiyi gezen yaşlılarımız geçmişe yolculuk yaptı ve çok duygulandı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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