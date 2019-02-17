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'Başkan'a soruyorum, işçilerin senden niye korkuyor'

AK Partili Kılıç: "Handan Hanım'a soruyorum, işçilerin senden niye korkuyor
 17 Şubat 2019 17:20
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'Başkan'a soruyorum, işçilerin senden niye korkuyor'

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar'da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen belediye işçilerinin Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den çekindikleri için çekilmediklerin ifade ederek, "Handan Hanım'a soruyorum, işçilerin senden niye korkuyor?" dedi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ise konuşmasında, "Siyaset bir araç, Avcılar'a hizmet bir amaç" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında bir dizi esnaf ve sivil toplum kuruşları ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında cadde boyunca kapı kapı esnaf ziyaretleri yapıldı. Esnaf ziyareti sonrasında AK Partili Kılıç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Nevşehir Kapadokya Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet edildi.

Başkan Adayı Ulusoy, sohbet sonrasında yaptığı konuşmasında vatandaşların yıllardır Avcılar'da hizmetten yoksun bırakıldığını ifade ederek, " Bütün gerçekler herkesin önünde siyaset yapmıyorum bir vatandaş olarak konuşuyorum. Vatandaşıma sizlere hizmete aday bir belediye başkan adayı olarak konuşuyorum. Zaten yıllarca siyasete hep bir araç gözüyle baktık. Siyaset bir araç Avcılar'a hizmet bir amaç diyorum. Yegane gayem Avcılar'a hizmet etmek. Yegane gayem Avcılar'ın sizler gibi kıymetli insanlarına kıymetli hizmetler vermek. Yıllarca kıymetiniz bilinmedi. Yıllarca değer verilmedi. Yıllarca mahrumiyetle birlikte yaşadık. Diğer ilçelere bakalım, projeleri arz ediyorum, 'Hocam muhteşem diyorlar' gidin bu projeler Başakşehir'de, Küçükçekmece'de var. Öyle bir noktaya gelmişiz ki insanlar şunu söylüyorlar, 'Hocam muhteşem, muazzam. Peki telefonlarımız da çekecek mi? Peki internette hızlı çalışacak mı?' bu noktadayız" dedi.

"İşçilerin senden niye korkuyor, AK Parti Belediyeciliğinde böyle bir şey yok"

Başkan adayı Ulusoy'un konuşması sonrasında AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar Belediyesi'nde çalışan işçilerin kendileriyle sokakta fotoğraf çekilmekten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'tan korktukları için geri durduklarını söyleyerek, "Seçimlerde Avcılar'da denk geldik. Samsunluyum aralarında hemşerilerimizin olduğu bir grup ile denk geldik, dedik ki gel beraber fotoğraf çekilelim. Arkadaşlar ne yaptılar biliyor musunuz? 'Bakanım biz sizinle fotoğraf çekilmeyelim bize sıkıntı olur, bizi işten çıkarırlar' dediler. Böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz. İşçilerine sorsun bakalım neden korkuyormuş işçileri ondan. Şu anda Avcılar Belediyesi'nin belediye başkanı olan Handan Hanım'a soruyorum, işçilerin senden niye korkuyor? AK Parti Belediyeciliğinde böyle bir şey yok" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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