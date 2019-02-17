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Asayiş Şube Müdürü intihar etti

Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 17 Şubat 2019 18:28
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Asayiş Şube Müdürü intihar etti

Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mustafa Ateş'in otopsisi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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