Mehmet Özhaseki: Su parasından proje olmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmadığı gerekçesiyle eleştirerek, "Ankara'ya aday oluyor, bir tane bile proje yok dedim. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' demiş. En büyük proje bu. Su parasından proje olmaz, bu tarifedir." dedi.

Özhaseki, Kızılcahamam - Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) üyeleri ile Altındağ Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 20 yılı aşkın belediye başkanlığı tecrübesine sahip olduğunu belirtti.

Belediye başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelip işin sırrını anlattığını ifade eden Özhaseki, "Onları topladığımda diyorum ki, 'Bana bu işin sırrını soruyorsunuz, söyleyeyim. Özel arabanız var mı?' diye soruyorum onlar da 'Evet' deyince, 'Arka koltuğa oturdunuz ve şoföre sürmesini söylediniz. Benzin hesabı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Orada ince bir hesap yapıyor musunuz? Bindiğiniz araç devletin malı, devletin malını kullanıyorsunuz. İsraf ediyor musunuz, etmiyor musunuz?' Bunları nasihat ediyorum. Eğer siz bu hesabı yapmazsanız bırakın başkan olmayı adam bile olamazsınız. Bu devletin, milletin malı, her şey şeffaf olmalı." diye konuştu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, seçimi kazanması halinde "Su faturalarına indirim yapacağı" taahhüdünü de eleştiren Özhaseki, "Ankara'ya aday oluyor, bir tane bile proje yok dedim. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' demiş. En büyük proje bu. Su parasından proje olmaz, bu tarifedir. Ekmek parası, otobüs parası gibi tarifedir. Maliyete bakılır, bir rakam belirlenir, Meclis'te karar alınır, 5 dakikalık iş. Bundan proje olur mu?" ifadesini kullandı.

Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da katıldı.