Türkiye'de arkeolojik kazıların süresi uzayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli kazı başkanlıklarınca yapılan kazıların sürelerinin 12 aya yayılması için Bakanlık olarak finansal destek vereceklerini ifade ederek, "(Arkeolojik kazıları) 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla aylık izleme koşulu ile bir protokol yapacağız. Böylelikle her ay finansal olarak destekleyeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak turizm alanında hedef büyüttüklerini dikkati çekti.

Ersoy, Bakanlık olarak ülkenin her noktasında turizmin gelişmesine katkı sunmak için planlamalar yaptıklarına işaret ederek, Sinop'un da önemli bir cazibe merkezi olduğunu anlattı.

Sinop gibi kentlerin daha fazla turist ağırlaması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Biz göreve geldikten sonra Türkiye'nin turist sayısı hedefini ciddi manada artırdık. 50 milyon turist sayısını 70 milyon olarak revize ettik. Bu sayıları yakalamak için Türkiye'nin turizmini bildik bölgelerin dışına taşımalıyız. Birçok turizm potansiyeli olan alanlara yeni projeler hazırlayarak oraları turizme katmamız gerekiyor. Bu açıdan şanslı illerden biri de Sinop. Zaten geçmişten gelen çok ciddi turizm potansiyeli var. Sadece yeteri kadar parlatılıp tanıtılamamış. İnşallah hızlı bir şekilde önümüzdeki aylarda doğru bir planlama ve tanıtım planıyla hayata geçireceğiz. Bunları yaptıktan sonra Sinop'un turist sayısında çok ciddi bir artış olacağına inanıyorum."

Bakan Ersoy, geçen ay Türkiye'de Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatarak, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin daha önce dizi platosu olarak kullanıldığını hatırlattı.

Sinop'un bu anlamda da şanslı bir il olduğunu dile getiren Ersoy, "Biz geçen ay sinema destekleme yasasını hayata geçirdik. Bu yasa çerçevesinde Türkiye'de yapılan film ve dizilerin ülkemizde yapılan harcamalarının yüzde 30'una kadarını Bakanlığımız teşvik kapsamında geri ödüyor. Şu an çok fazla ilgi var. Yurt dışından da ilgi var. Biz bunu Türkiye geneline yaymak için 'Film in Turkey network' platformunu hayata geçireceğiz. Açıkçası Sinop doğal güzelliği ve tarihi cezaevi ve müzesi ile web platformunda yerini alacaktır." diye konuştu.

- Sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilecek

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Yerli kazı başkanlıklarınca yapılan 122 kazının ise sürelerinin 45 ila 60 güne sınırlı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla aylık izleme koşulu ile bir protokol yapacağız. Böylelikle her ay finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilmesini sağlayacağız çünkü bu konuda yapılacak harcamaları da Bakanlığımız finanse edecek."

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Kültür Merkezi'nin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.