Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez." dedi.

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Korkuteli ilçesindeki Cumhur İttifakı seçim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, MHP ve AK Parti'nin milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptıkları Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde de devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin birliği, beraberliği ve bekası için kurulmuş bir ittifak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu ittifak vatanı, milleti ve bayrağı için canını vermeye hazır insanların kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır. Bu ittifakın içerisinde teröristler yoktur ve olamaz. Millet İttifakı'nın içinde PKK var mı? Var. Teröristler var mı? Var. DHKP/C var mı? Var. TİKKO'su var mı? Var. Bilumum ne kadar terör örgütü varsa, o ittifakı destekliyor. Neden? Çünkü o ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak, devirmek. Teröristlerin amacı ne? Onlarınki yıkmak, yakmak değil mi? Peki bu hainlere izin verecek miyiz? Onları sevindirecek miyiz? O zaman çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, partilerin genel merkezlerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Cumhur İttifakı'nın adaylarının belirlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, bazı illerde MHP'nin bazı illerde ise AK Parti'nin adayının desteklendiğini belirtti.

- "Trenden inenler de bir daha bu trene binemez"

Çavuşoğlu, seçim sürecinde hiçkimsenin nefsi davranmaması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez. Biz 'devlet, millet bekası' diyeceğiz, birileri kalkacak nefsine yenilecek. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Koltuk sevdasıyla davaya ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster MHP'den ister AK Parti'den kim olursa olsun. Bunu bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli oturup bir karar alacak, talimat verecekler. Ondan sonra da biz onları dinlemeyip nefsi davranacağız. Bu dava adamlığı değildir."

- "Kaçışları yok"

Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından atıldığını belirten Çavuşoğlu, yavaş yavaş üstüne inşa edildiğini, ismi konulmamasına rağmen sahada ve masada her yerde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki MHP teşkilatlarının ve Ülkü Ocakları'nın gittiği her yerde yanında olduğunu dile getirerek, "Milletin bekası için Cumhur İttifakı kuruldu. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak bir ittifaktır." dedi.

Bir hata sonucu İYİ Parti'ye giden milliyetçilerin Millet İttifakı'nın ne olduğunu görerek geriye dönmeye başladığını, CHP'lilerin de partilerinde huzursuz hissettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı, HDP'yi övüyor. 'Kanunla kurulmuş bir siyasi partidir.' diyor. En çok alkışlayanlar oradaki İYİ Parti'nin yöneticileri. Hani bunlar vatanseverdi. Bizim ülkemiz özgürlükler ülkesi, demokrasi var. Demokraside de seçenekler olmalı ama siz de biz de o ayağa kalkıp alkışlayanlar da biliyor ki o parti tamamen PKK'nın kontrolünde olan bir partidir. PKK'dan talimat almadan hiçbir şey yapamaz. Şu anda PKK'ya silah taşıyanlar içeride değil mi? Hiç kaçışları yok. Türkiye içinde, şehirlerde, dağlarda, Suriye'de, Irak'ta bunları inlerine, çukurlarına gömmeye devam edeceğiz. Tertemiz edinceye kadar gömmeye devam edeceğiz. Kaçışları yok. İnşallah vatandaş da 31 Mart'ta sandıkta gömecek."