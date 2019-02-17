1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez
 17 Şubat 2019 17:42
Yazdır
'Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez." dedi.

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Korkuteli ilçesindeki Cumhur İttifakı seçim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, MHP ve AK Parti'nin milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptıkları Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde de devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin birliği, beraberliği ve bekası için kurulmuş bir ittifak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu ittifak vatanı, milleti ve bayrağı için canını vermeye hazır insanların kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır. Bu ittifakın içerisinde teröristler yoktur ve olamaz. Millet İttifakı'nın içinde PKK var mı? Var. Teröristler var mı? Var. DHKP/C var mı? Var. TİKKO'su var mı? Var. Bilumum ne kadar terör örgütü varsa, o ittifakı destekliyor. Neden? Çünkü o ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak, devirmek. Teröristlerin amacı ne? Onlarınki yıkmak, yakmak değil mi? Peki bu hainlere izin verecek miyiz? Onları sevindirecek miyiz? O zaman çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, partilerin genel merkezlerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Cumhur İttifakı'nın adaylarının belirlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, bazı illerde MHP'nin bazı illerde ise AK Parti'nin adayının desteklendiğini belirtti.

- "Trenden inenler de bir daha bu trene binemez"

Çavuşoğlu, seçim sürecinde hiçkimsenin nefsi davranmaması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez. Biz 'devlet, millet bekası' diyeceğiz, birileri kalkacak nefsine yenilecek. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Koltuk sevdasıyla davaya ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster MHP'den ister AK Parti'den kim olursa olsun. Bunu bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli oturup bir karar alacak, talimat verecekler. Ondan sonra da biz onları dinlemeyip nefsi davranacağız. Bu dava adamlığı değildir."

- "Kaçışları yok"

Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından atıldığını belirten Çavuşoğlu, yavaş yavaş üstüne inşa edildiğini, ismi konulmamasına rağmen sahada ve masada her yerde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki MHP teşkilatlarının ve Ülkü Ocakları'nın gittiği her yerde yanında olduğunu dile getirerek, "Milletin bekası için Cumhur İttifakı kuruldu. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak bir ittifaktır." dedi.

Bir hata sonucu İYİ Parti'ye giden milliyetçilerin Millet İttifakı'nın ne olduğunu görerek geriye dönmeye başladığını, CHP'lilerin de partilerinde huzursuz hissettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı, HDP'yi övüyor. 'Kanunla kurulmuş bir siyasi partidir.' diyor. En çok alkışlayanlar oradaki İYİ Parti'nin yöneticileri. Hani bunlar vatanseverdi. Bizim ülkemiz özgürlükler ülkesi, demokrasi var. Demokraside de seçenekler olmalı ama siz de biz de o ayağa kalkıp alkışlayanlar da biliyor ki o parti tamamen PKK'nın kontrolünde olan bir partidir. PKK'dan talimat almadan hiçbir şey yapamaz. Şu anda PKK'ya silah taşıyanlar içeride değil mi? Hiç kaçışları yok. Türkiye içinde, şehirlerde, dağlarda, Suriye'de, Irak'ta bunları inlerine, çukurlarına gömmeye devam edeceğiz. Tertemiz edinceye kadar gömmeye devam edeceğiz. Kaçışları yok. İnşallah vatandaş da 31 Mart'ta sandıkta gömecek."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2019 00:01		 İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan Blokları'na TOKİ müjdesi verdi
17 Şubat 2019 23:58
Bakan Soylu: Biz, ezanlarına sahip çıkan asil ve büyük bir milletiz
17 Şubat 2019 23:57		 Bakan Varank: 30 bin kişiye iş imkanı oluşturulacak
17 Şubat 2019 22:51
Süheyl Batum ADD Başkanlığından istifa etti
17 Şubat 2019 22:46		 Mustafa Sarıgül'den öğrencilere 'e-Dershane' sözü
17 Şubat 2019 22:36
Ak Parti'li vekile, 'vururum seni' tehdidi
17 Şubat 2019 22:30		 DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu
17 Şubat 2019 22:24
CHP'de çatlak ses ilçelere sıçradı
17 Şubat 2019 22:13		 Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna'da gözaltına alındı
17 Şubat 2019 22:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bohemian rhapsody 1
küçük yerin büyük adamı olmak 5
Bütün kadınların kafası karışıktır 6
sözlükte tek başına olmak 2
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 4
karınca 2
Kıyma bana 1
yüksek bel pantolon 5
sobanın yanındaki tuğla 1
puan geçmeyen işletme 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam