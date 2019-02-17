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Bu mahallenin sakinleri 4 dil konuşuyor

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi kırsal Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra 1960'lı yıllarda petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi.
 17 Şubat 2019 17:53
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Bu mahallenin sakinleri 4 dil konuşuyor

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi kırsal Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra 1960'lı yıllarda petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi. Zamanla İngilizce konuşmayı bilenlerin sayısının azaldığı mahallenin sakinleri, İngilizce kursu açılmasını istiyor.

Tarihi Sur ilçesinin 130 haneli ve 700 nüfuslu Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca'nın yanı sıra 1960'lı yıllarda bölgeye petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizceyi de öğrendi. Ancak zamanla, bölgeye İngilizce konuşan kişi gelmeyince, bu dili konuşan kişi sayısı da azaldı. Sadece ileri yaştaki kişilerin İngilizce konuşabildiği mahallede vatandaşlar, yabancı dil kursu açılmasını istiyor. Unutmamak için İngilizce konuşarak selamlaşan ve alışveriş yaparken bu dili kullanan mahalle sakinleri, çocuklarının da İngilizceyi öğrenmesi için yetkililerden yardım istedi.

'UNUTMAMAK İÇİN KONUŞUYORUZ'

Şu an inşaat sektöründe çalışan Ali Oğul (52), İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini, ardından da kitaplarla geliştirdiklerini belirterek, "Sismik petrol arama şirketlerinde değişik firmalarla çalıştık. Kendimizi daha da ilerlettik. Ondan sonra normal şekilde değişik pozisyonlarda çalıştık. Köyün çoğunluğu genelde sismik petrol arama şirketlerinde sondaj kulelerde çalıştı. Şimdi hala çalışanlar da var. Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Karşılaştığımız zaman merhabalaşıyoruz. Zaman zaman yine kitap açıyoruz, yabancı televizyonları izliyoruz. Bu köyde toplam 4 dil konuşuluyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA DA ÖĞRETİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Hacı Berat Oğul (55) ise vatandaşların petrol arama şirketlerinde çalıştığını ifade ederek, "Yabancı elemanlarla çalıştığımız için yavaş yavaş öğrendik. Çocuklarımıza da öğretiyoruz" diye konuştu.

Tarımla uğraşan Mehmet Ali Kızıl (56) da mahalleye İngilizce kursu açılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"İngilizceyi çok güzel konuşuyorum. Yazma konusunda biraz sıkıntımız var ama o kadar değil. 1982'den 2015'e kadar çalıştım. Sigortalı çalıştım ama emekli olmam için primlerim yetmiyor. Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz ama çocuklar da pek kulak asmıyorlar. Yetkililerden köyde bizim çocukların gideceği bir İngilizce kursu açmalarını ve belediye otobüsü istiyoruz."
DHA
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