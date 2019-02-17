Erdoğan: Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bay Kemal gibi patlıcan domates sivri biberciler çok çıkacak.

Biz teröristleri Cudi'de Gabar'da Tendürek'te gömüyoruz Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. bakıyorsun adı iyi olan bir parti de kol kola geziyor.

Bu dörtlü çete omuz omuza vermiş hedefleri, "AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz, Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz." Bunlara Balıkesir'den bir Osmanlı tokadı atalım.

Bu milletin kararını vermiş. Bu milletin kararının üzerinde başka irade yoktur.

İstanbul İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kısmını önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.

Balıkesir'İn ortasından geçen tren yolunu şehir dışına almak planlarımız arasında.

Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak.

Terminal binası yakında tamamlanıyor ve bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece Balıkesirli kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit'e gitmek zorunda kalmayacak.

2019 yılı Şubat Mart ayları tarımsal destek noktasında özellikle bir rakam sizlere burada duyuracağım. 3 milyar 24 milyon 159 bin lira biz tarımsal destek vereceğiz. Şu anda Tarım Bakanlığımız bunu çalışmasını yapıyor.

Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir.

Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum.

Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.

Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.

Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz.

Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler.

Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler.

Yurtdışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek.

Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek.

Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne adar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir "çıkacak mı çıkmayacak mı" böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.

Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.