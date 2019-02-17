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Baca temizliği yaparken 5'nci kattan düşen şahıs öldü
Elazığ'da baca temizliği yaparken 5. kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|17 Şubat 2019 18:08
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Elazığ'da baca temizliği yaparken 5. kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizliği için 5'inci kata çıkan Selahattin Karaca dengesini kaybederek yan binanın birinci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Karaca'yı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı. Karaca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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