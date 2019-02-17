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'Sıfır KDV, okuryazarın artmasına katkı sunacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır"
 17 Şubat 2019 18:33
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'Sıfır KDV, okuryazarın artmasına katkı sunacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı anket ve çalışmaların Türkiye'deki okuryazarlığın arttığını gösterdiğini belirterek, "5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli." dedi.

Üsküdar'daki programlarını Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde vatandaşlara çorba ikramında bulunarak başlatan Dönmez, kendisinin de 40 yıldır Üsküdarlı olduğunu söyledi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Belediye Başkanı seçildiği zaman çöp, hava kirliliği, susuzluk gibi sorunların bulunduğunu ancak bugün bu konuların hiçbirisinin gündemde olmadığını anlattı. Dönmez, İstanbul'un millet bahçeleri ve kıraathaneler gibi projelerin en güzellerine layık olduğunu dile getirdi.

5. Üsküdar Kitap Fuarı'nın kapanışını gerçekleştirmek üzere fuara alanına gelen Dönmez, fuar alanını dolaşarak yayınevi çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Dönmez, fuara 120 yayınevinin katıldığını ve 350 yazarın 9-17 Şubat'ta fuar boyunca okurlarla buluştuğunu ifade etti.

Kitap fuarlarının okuyucu ve yazarları bir araya getiren nadir mekanlardan olduğunu anlatan Dönmez, dijitalleşme ne kadar hızlanırsa hızlansın yazılı kitap okuma zevkini tadanların bundan vazgeçemeyeceğini vurguladı.

Dönmez, millet kıraathaneleri gibi projelerle de okur ve yazarları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı anket ve çalışmalar Türkiye'deki okuryazarlık oranının arttığını gösteriyor. 5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli. Buradan kitapsever olarak teşekkür ediyorum."

Bakan Dönmez'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Türkmen, kapanış töreni sonrasında Dönmez'e atıktan hazırlanmış "Katibim Fesi" hediye etti. Fesin içindeki ampülün verimli olup olmadığını kontrol eden Dönmez, "Buradaki tasarruflu ampül. Artık eski ampülleri geride bırakıyoruz ama bırakmayacağımız bir ampül var ki o da partimizin ampülü." dedi.

Anadolu Ajansı
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