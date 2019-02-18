MEB, Burs ücretleri ödeniyor
|18 Şubat 2019 00:01
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Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğ hükümleri gereğince oluşturulan Bursluluk Sınav Komisyonunun 09 Temmuz 2018 tarihindeki toplantısında; 2018 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavında 70.000 burs kontenjanı kullanılması, bursluluk kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede 2018 Yılı İOKBS'na katılan ancak 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle bursluluk hakkından yararlanamayan Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından, başarı sıralaması yapılmak suretiyle sınıfları ve kontenjan türleri dikkate alınarak toplam 3.474 boş kontenjana Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde ek yerleştirme yapılmıştır.
20.12.2018 tarihinde ek yerleştirme yapılmak suretiyle burslu okumaya hak kazanan ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 1.694 öğrenci ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 835 öğrenci olmak üzere toplam 2.529 öğrencinin 01.01.2019 tarihinden itibaren bursluluktan yararlandırılacaklardır.
Ahmet KANDEMİR
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