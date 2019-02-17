Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günü
Antalya'da yaşamını yitiren, oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81), Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.
|17 Şubat 2019 19:18
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Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Antalya'da yaşayan babası Tevfik Avkıran, geçen hafta evinde düştü. Hastaneye götürülen Avkıran'ın, başından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan Tevfik Avkıran, dün sabah yaşamını yitirdi.
Acı haberi Mustafa Avkıran'ın eşi Övül Avkıran, sosyal medya hesabından duyurdu. Tevfik Avkıran için bugün öğle saatlerinde, Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Avkıran'ı, cenazede sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi Kara ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Tevfik Avkıran'ın cenazesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.
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