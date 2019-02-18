MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Milli Eğitim Bakanlığına okul ve birimlerde ihtiyaç duyulan büyük onarımların eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, yaz ve sömestr tatili dönemlerinde süresi içinde başlanıp bitirilmesi esastır.
|18 Şubat 2019 00:04
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların, gayrimenkullerinin sermaye bölümüne dahil olacak büyük onarım giderleri aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
18 Şubat 2019 00:08
|Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
18 Şubat 2019 00:06
|Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşelerinin görevleri nelerdir?
18 Şubat 2019 00:05
|Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi
18 Şubat 2019 00:03
|Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
18 Şubat 2019 00:02
|MEB, Burs ücretleri ödeniyor
18 Şubat 2019 00:01
|Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?
17 Şubat 2019 14:05
|Birbirleriyle yardımlaşan öğretmenler internette buluşuyor
17 Şubat 2019 00:06
|MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak
14 Şubat 2019 00:18
|MEB, Proje Okullarına Yönetici ve Öğretmen atama duyurusuna çıktı
11 Şubat 2019 00:05