Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşelerinin görevleri nelerdir?

İlgili mevzuattaki hükümlere ek olarak eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına daimi görevle atanan personelin görev ve sorumlulukları ile kurum düzeyindeki hizmet içi eğitim süreçlerinin belirlenmesi için MEB tarafından "Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel" konulu 2019/3 nolu genelge yayımlanmıştır.

1-İş birliği gerektiren hallerde eğitim müşavirinin koordinasyonunda ortaklaşa çalışır.

2-Görev alanındaki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar.

3-Türk dili, tarihi ve kültürü alanındaki bilincin ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

4-Eğitim ile ilgili konularda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarına ve ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini planlar.

5-İlgili ülkenin eğitim sistemini inceler, eğitim sistemi ile ilgili gelişim ve değişimleri izler ve Bakanlığa sunar.

6-İlgili ülkedeki resmi kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile misyon şefinin bilgisi ve onayı dahilinde temas kurar ve eğitim alanındaki ilişkileri geliştirir.

7-İlgili ülke makamları ile imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve benzeri kararların uygulanmasını sağlar, izler ve değerlendirir.

8-Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütür ve personeli denetler.

9-Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kumrularında yapılan çalışmaların geliştirilmesi, denetlenmesi ve verimli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

10-Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlar, öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri toplar, değerlendirir ve ilgili makamlara bildirir.

11-Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kurumlarma ders kitapları ve diğer araç-gereçlerin zamanında temini için gerekli tedbirleri alır.

12-1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören burslu öğrenciler, kendi imkanlarıyla öğrenim gören dil okulu ve yükseköğrenim öğrencileri ile öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirir, bu öğrencilerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütür.

13-Temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki denklik talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

14-Sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

15-Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen ve görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan yönetici ve öğretmenleri tespit ederek, taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunur.

16-Okullardan gelen bütçe tekliflerini inceler, değerlendirir ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunur.

17-Müşavirliğin/Ataşeliğin idari ödenek ihtiyacını azami tasarrufa da dikkat ederek hazırlar ve Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından uygun görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gönderilen ödeneklerin zamanında ve mevzuata uygun olarak kullanımını sağlar.

18-Mali mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar ve mali taahhüt gerektiren işlemler ya da faaliyetler için Bakanlığın uygun görüşünü alır.

19-Taşınır mallara ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.

20-Müşavirliğin/Ataşeliğin vveb sayfasını hizmetin gereklerine uygun halde ve güncel tutar, görev alanındaki haber ve duyuruların hedef kitleye daha etkili ulaştırılabilmesini sağlar.

21-Bakanlıkça verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR