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'Baba kurtuluş sende, bizi sen kurtaracaksın'

Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu'na destek: "Baba kurtuluş sende, bizi sen kurtaracaksın"
 17 Şubat 2019 20:08
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'Baba kurtuluş sende, bizi sen kurtaracaksın'

Zeytinburnu'nda Pazar alanını gezen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir balıkçının sevgi gösterisinde bulunarak, "Baba kurtuluş sende, bizi sen kurtaracaksın" demesi üzerine "Hep beraber kurtulacağız" diyerek karşılık verdi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sümer Mahallesindeki Pazar alanını da ziyaret etti. Pazar alanında halkın arasına karışan İmamoğlu, burada pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Esnafının yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, çözüm önerilerinden bahsederek, seçime yönelik destek istedi.

Gezi sırasında pazarda balıkçılık yapan Adem Balyemez isimli esnaf, İmamoğlu'nu karşısında görünce sevgi gösterisinde bulundu. Kollarını havaya kaldırarak İmamoğlu'na doğru yürüyen Balıkçı, "Babayı öpeceğim, vallahi kurtuluş sende, hoş geldin. Kurtuluş sende, öldük baba sen bizi kurtaracaksın, arkandayız" sözleriyle sarılarak desteğini göstermesi üzerine İmamoğlu, "Hep beraber kurtulacağız" diyerek karşılık verdi. Pazarda bulunanlar, balıkçının İmamoğlu'na bu yaklaşımını uzun süre alkışlarla destekledi.

"İthalatla fiyatı düşüremezsiniz"

Pazar girişinde basın mensubunun soruların yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Buradaki bostanlar, şehrin içindeki üretim yapılan yerler bile yok oldu gitti. Bir yönüyle İstanbul'un doğal dengesini de bozan bir şey. Tüm işiyle bu bizim işimiz. Yön verdiğinizde veya yönettiğinizde, yani İstanbul'u yöneten insan 16 milyonluk kentin başkanı olduğunun farkında olacak. İnsanların sorunun orta noktasında olduğunun farkında olacak ve herkesle ilgilenecek. Siz esnafa ya da pazarcıya suçlu gözüyle bakarak ya da palyatif bir takım çözümlerle gıda erişimin savunamazsınız. Bu sadece 10-20 gün giden bir yöntem olur. Biz tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak. Türkiye'nin temel sorunu tarımda üretim yok. Düşünebiliyor musunuz, 'yönetici diyor ki gerekirse ithal yaparız' ithalatla fiyat düşüremezsiniz" diye konuştu.

"Binaların güvenliği milli bir meseledir, siyaseti olmaz"

Pazardaki turun ardından Ziya Gökalp Mahallesine geçen İmamoğlu, burada ilçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılarak, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Kentsel dönüşüme yönelik konuşan İmamoğlu, "Deprem Allah esirgesin, binaların güvenliği bu toplum adına söylüyorum milli bir meseledir. Siyaseti olmaz, siyasi partisi olmaz. Şu güzel evlerinde oturan bu güzel insanlar yuvalarında güvenle otursun isterim. Kim yapmışsa, hizmet etmişse başımın üstünde taşırım. Ama ne yazık ki, bakın 20 sene önce depremi yaşadık, İstanbul'da çuvalladılar. Bir şey yapmadılar, yapamadılar. Bakın bina çöktü 21 canımız kaybettik. Allah korusun, deprem her zaman kapıdadır. Şu an ilk yapmamız gereken inanın dua etmek. Benim ettiğim dua şu, 'Allah'ım inşallah deprem gelmesin, geç gelsin' çünkü bir an önce kentsel dönüşüm işine bu şehirde güvenilir, inanılır yöneticilerle şarttır. Hepiniz başkan olacaksınız, 16 milyon başkan olacak İstanbul'da" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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