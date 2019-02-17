Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.
|17 Şubat 2019 20:18
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.
AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan, burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, çay içerek parti binasından ayrıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2019 00:01
|İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan Blokları'na TOKİ müjdesi verdi
17 Şubat 2019 23:58
|Bakan Soylu: Biz, ezanlarına sahip çıkan asil ve büyük bir milletiz
17 Şubat 2019 23:57
|Bakan Varank: 30 bin kişiye iş imkanı oluşturulacak
17 Şubat 2019 22:51
|Süheyl Batum ADD Başkanlığından istifa etti
17 Şubat 2019 22:46
|Mustafa Sarıgül'den öğrencilere 'e-Dershane' sözü
17 Şubat 2019 22:36
|Ak Parti'li vekile, 'vururum seni' tehdidi
17 Şubat 2019 22:30
|DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu
17 Şubat 2019 22:24
|CHP'de çatlak ses ilçelere sıçradı
17 Şubat 2019 22:13
|Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna'da gözaltına alındı
17 Şubat 2019 22:07