1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı

Zonguldak'ta MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.
 17 Şubat 2019 20:23
Yazdır
MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı

Zonguldak'ta MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.

Olay, Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy'un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralandı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Kıransoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Kıransoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
17 Şubat 2019 23:28		 Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı
17 Şubat 2019 22:56
Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler
17 Şubat 2019 22:02		 Padişahların mest olduğu zanaat 'Edirnekari'
17 Şubat 2019 21:37
Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor
17 Şubat 2019 21:13		 Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı
17 Şubat 2019 20:58
Anahtarı olmayan, bu köprüden geçemiyor
17 Şubat 2019 20:53		 Bu müze 7 yıldır kapalı!
17 Şubat 2019 20:43
Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor
17 Şubat 2019 20:38		 Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günü
17 Şubat 2019 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reynmen 1
entropi 2
Cengiz Özkan 6
yüksek bel pantolon 5
hoşgörü 3
laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3
saldırmak 5
Göbeklitepe 6
uzun entry okurken sıkılmak 5
içi sıkılmak 6
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam