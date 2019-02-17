Bingöl'deki trafik kazası araç kamerasına yansıdı
|17 Şubat 2019 20:28
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Bingöl'de, bir kişinin ölümüne neden olan, otobüs ile otomobilin çapıştığı kaza başka bir araç kamerasınca kaydedildi
Önceki gün, Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpışması, yolda seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, önündeki aracı sollamaya geçen otobüs, aniden önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra yol kenarında duruyor.
Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.
Bingölde önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. pic.twitter.com/wFHzhSoVT6MemurlarNet (@memurlarnet) 17 Şubat 2019
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