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Bingöl'deki trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Bir kişinin ölümüne neden olan, otobüs ile otomobilin çapıştığı kaza başka bir araç kamerasınca kaydedildi
 17 Şubat 2019 20:28
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Bingöl'deki trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Bingöl'de, bir kişinin ölümüne neden olan, otobüs ile otomobilin çapıştığı kaza başka bir araç kamerasınca kaydedildi

Önceki gün, Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Elazığ kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpışması, yolda seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, önündeki aracı sollamaya geçen otobüs, aniden önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra yol kenarında duruyor.

Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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