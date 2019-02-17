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Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor

Aksaray'da çiftçi Ahmet Sarı (47), 261 bin lira devlet desteğiyle 1 milyon liraya kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde, günde 3 ton süt üreterek ekonomiye katkı sağlıyor. Ahmet Sarı, ''2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35- 40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik'' dedi.
 17 Şubat 2019 20:38
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Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor

Çiftçi Ahmet Sarı, 2012 yılında kurduğu çiftlikte süt üretmeye başladı. Ardından geçen yıl Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftliğini genişletti. Şu an günde 3 ton süt ürettiğini ifade eden Ahmet Sarı, şunları söyledi:

''Süt üretimine 2012 yılında küçük bir işletmeyle başladık. Devletimizin ve Tarım İl Müdürlüğü'nün imkanlarından yararlanarak 2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35-40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik. İşletmemizi 1 milyona mal oldu. Bunun 261 bin lirasını devletimizden sağım hane ve mandıra desteği aldık. Kapasitemizi giderek arttırmayı düşünüyoruz.''

Sütleri soğuk sistem yoluyla direk fabrikalara gönderdiklerini belirten Sarı,''Direk hijyenik bir ortamda memeleri yıkanarak direk hayvanın göğsünden soğutma tanklarına gidiyor. Daha sora fabrikadan gelen araçlarına sevk edip el değmeden sütleri götürüyorlar'' dedi.

Sarı, girdi maliyetlerinin biraz fazla olduğunu, bu konuda da yine devletten destek beklediklerini söyledi.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da, Konya Ovası Projesi kapsamında çiftliğe destek sağladıklarını belirterek, ''Daha önce bu işletmemiz 35-40 büyükbaş hayvan var iken, şu an da 150 baş hayvana ulaştı. Aynı zamanda ürettiği sütü rahatlıkla satabilsin diye bir süt sağım ünitesi yüzde elli hibeli, gübre sıyırıcı, 2 adet süt tankı, diğer ekipmanlarını da çiftlik geliştirme faaliyetleri kapsamında çiftçimize verdik" diye konuştu.
DHA
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