Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
|18 Şubat 2019 00:06
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Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında yapılan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihalelerinin;
1-Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile yapılmaması gerekmektedir.
2-Kanunda belirtilen istisnai durumlar söz konusu olduğunda ise ancak açık ihale sürecinin tamamlanmasına yetecek bir süre için Kanunun 21/b maddesine göre alım yapılması gerekmektedir.
Kanunda belirtilen istisnai durumlar haricinde 21/b maddesine göre alım yapılması halinde ihale işlem dosyalarının ön mali kontrol işleminde uygun görüş verilmeyecektir.
İşte o talimat;
Ahmet KANDEMİR
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