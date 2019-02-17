Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
|17 Şubat 2019 20:48
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Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Çardede Caddesi ile 9'uncu sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.
Pervin Azimli'nin (37) kullandığı 31 KIP 72 plakalı otomobil, 9. Sokak yönünden gelen Gül Aktaş (38) yönetimindeki 35 ABA 740 plakalı 112 Acil Servis ambulansı ile çarpıştı. Kazada, ambulansın sağ ön kapısından çarptığı otomobilin sürücüsü Pervin Azimli ile arka koltuktaki emniyet kemerleri takılı olan 2,5 yaşındaki oğlu ve 5 yaşındaki kızı ile ambulanstaki 3 paramedik yaralandı.
Otomobildeki 3 yaralı Aliağa Devlet Hastanesi, ambulanstaki 3 yaralı ise Foça Devlet Hastanesi'na kaldırılıp, tedaviye alındı. Paramadiklerden ambulansı kullanan Gül Aktaş'ın omzunun çıktığı, yanındaki diğer 2 arkadaşından birinin de dizinde darbeye bağlı yaralanma olduğu belirlendi. Buradaki ilk müdahalenin ardından 3 paramedik, tedbir amacıyla daha kapsamlı olan Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobildeki 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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