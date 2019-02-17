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İkinci el telefonda satışlar hızlandı

"Cep telefonundaki ÖTV artışı ikinci el piyasasında satışları hızlandırdı
 17 Şubat 2019 21:08
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İkinci el telefonda satışlar hızlandı

Uşak'ta 10 yıldır cep telefonu sektöründe hizmet veren Mehmet Hacım cep telefonu piyasası hakkında açıklamalarda bulundu. ÖTV artışının ikinci el satışlarını hızlandırdığını belirten Hacım, sıfır telefon satışlarının çok düştüğünü ÖTV'de yeni bir artış istemediklerini söyledi.

Döviz kurlarındaki artışın sıfır cep telefonu satışlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Hacım, bunun etkisiyle piyasaya değişik markaların girdiğini ve bilinen markalara göre daha ucuz olan bu ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Hacım, "Bir de ikinci el cihazlarımız var, az kullanılmış temiz, faturalı cihazlarımız bunlara rağbet de arttı. Şu an piyasa durgun, telefon satışları gerçekten çok düştü, bizi kurtaran tek şey ikinci el satışları" dedi.

İkinci el cep telefonu almak isteyen tüketicilere bazı önerilerde bulunan Hacım telefonlarını, telefon satışı yapan iş yerlerinden almalarını bu yolla alışveriş sonrasında en azından karşılarında bir muhatap bulabileceklerini söyledi. Faturalı cihazların tercih edilmesini isteyen Hacım, "Bazı siteler var buralardan telefon alınabiliyor ancak herhangi bir arıza durumunda muhatap bulma noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama vatandaş bizden ikinci el telefonu satın aldığı zaman ona bir haftalık bir kullanım garantisi veriyoruz bu zaman zarfında herhangi bir sorun yaşarsa telefonun tamirini ücretsiz yapıyoruz" diye konuştu.

Bir çok vatandaşın halen tuşlu telefon istediğini de belirten Hacım, bu tür telefonları genelde orta ve yaşlı nüfusun tercih ettiğini kaydetti. Hacım açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yaşları 40 ve 50'nin üzerinde olan insanlarımız genelde tuşlu telefona rağbet gösteriyor. Bilinen markalar artık eskisi kadar tuşlu telefon üretmediği için diğer markalarla sorun yaşıyoruz. Aslında bilinen markalar yeni tuşlu modeller çıkarsa çok satacağına inanıyorum."

Sıfır telefon fiyatların çok yüksek olduğunu yineleyen Hacım, "ÖTV'nin daha da yükseleceğini söylüyorlar, yükselmesini istemiyoruz. Mümkünse hükumetimiz bu rakamlarda düşüşe giderse hem müşterilerimiz hem bizim açımızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. Cep telefonunda taksitli satışlar kısıtlı. Normal cep telefonu hattı üzerinden verilen telefonlarda fiyatlarına göre orantılı bir şekilde 6 ile 12 aya kadar taksit imkanı sağlanırken diğer telefonlarda böyle bir imkan yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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