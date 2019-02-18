Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
|18 Şubat 2019 00:07
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Nüfus Aile Kayıt Örneği ile ilgili;
-Vatandaşlardan Nüfus Aile Kayıt Örneği istenilmeyecektir.
- İstenilen belgelerin KPS üzerinden yada ilgili şahıs tarafından E-Devlet sistemi üzerinden temin edilmesi sağlanacaktır.
- İstenilen belgelerin Nüfus Müdürlüklerinden talep edilmemesi gerektiğinden Vatandaşları Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek belge talep eden kurumlar hakkında işlem takibi yapılacak.
- Vatandaşların mağduriyetine mahal verilmeden bu tür iş ve işlemler en asgari düzeye indirilecek.
- Karekodlu Nüfus Kayıt Örnekleri ile ıslak imzalı Nüfus Kayıt Örnekleri aynı hukuki değere sahiptir.
- Nüfus Kayıt Örneklerinin karekodlu olması durumunda kabul edilecektir.
İşte o yazılar;
Ahmet KANDEMİR
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