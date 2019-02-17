1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya şok

Yargıtay, karşılığı olmayan çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmayan banka memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu.
 17 Şubat 2019 21:22
Yazdır
Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya şok

Yargıtay, karşılığı olmayan çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmayan banka memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Bir alışverişten dolayı aldığı çekin karşılıksız olduğunu gören esnaf, soluğu banka şubesinde aldı. Müşterinin talebine rağmen banka görevlisi iddiaya göre, çeke 'karşılıksız' işlemi yapmadı.Müşteri, konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Mahkemesi, "5941 Sayılı Çek Kanunu'na aykırılık " iddiasıyla açılan davada bankacının beraatine hükmetti. Kararı mağdur banka müşterisi temyiz edince devreye Yargıtay 19. Ceza Dairesi girdi. Emsal kararda şöyle denildi:

"5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesinde; 'Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' hükmü yer almaktadır. Buna rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkümiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatine hükmolunması yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Bozma kararının ardından banka görevlisinin yargılanmasına yeniden başlandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Genel Kurulu'ndan 'Devrim' kararı
16 Şubat 2019 11:17		 'Bağımsız, konusunda uzman, güvenilir bilirkişilere ihtiyaç var'
13 Şubat 2019 12:26
Yeniden seçilen Başkan Cirit: Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız
11 Şubat 2019 12:09		 Yargıtay Başkanı Cirit yeniden seçildi
11 Şubat 2019 10:42
Gürültü yapan komşuya 3 bin lira para cezası
10 Şubat 2019 11:39		 Yargıtay'dan kart borçlularına kötü haber
09 Şubat 2019 09:59
Yargıtay: Boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek
08 Şubat 2019 10:12		 Yargıtay'da başkanlık seçimi: Başkan Cirit'in tek aday olması bekleniyor
08 Şubat 2019 10:01
Yargıtay, hızı 110 çıkan sanığın cezasının artırılmasını istedi
06 Şubat 2019 12:46		 Yargıtay üyeliğine seçilenler Resmi Gazete'de yayımlandı
06 Şubat 2019 03:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rakı-balık 1
sözlükte tek başına olmak 2
Göbeklitepe 6
fikret kızılok 1
sobalı ev 8
çiçek 2
entropi 2
ben bunun kitabını yazdım 1
intihar etmek 1
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam