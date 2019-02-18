Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
|18 Şubat 2019 00:08
|Yazdır
"2023 Eğitim Vizyonu"nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkan Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 2. Eyleminde; "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır." denilmekte ve Ortaöğretim Temasında yer alan "Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 3. Eyleminde ise; "Doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır." denilmektedir.
Bu kapsamda; her ildeki; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Buna göre; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin ekte gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu" doğrultusunda belirlenerek gerekli çalışmaları titizlikle yürütülecektir.
İşte o yazı;
Ekler:
1- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu
2- Ek-1 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Bilgi Formu
4- Okul Dışı Öğrenme Ortamları Sunum
5- Kalkınma Ajansı Başvuru Formu
6- Okulum Ankara Araştırma Raporu
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
18 Şubat 2019 00:06
|Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşelerinin görevleri nelerdir?
18 Şubat 2019 00:05
|MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
18 Şubat 2019 00:04
|Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi
18 Şubat 2019 00:03
|Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
18 Şubat 2019 00:02
|MEB, Burs ücretleri ödeniyor
18 Şubat 2019 00:01
|Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?
17 Şubat 2019 14:05
|Birbirleriyle yardımlaşan öğretmenler internette buluşuyor
17 Şubat 2019 00:06
|MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak
14 Şubat 2019 00:18
|MEB, Proje Okullarına Yönetici ve Öğretmen atama duyurusuna çıktı
11 Şubat 2019 00:05