1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıdır.
 18 Şubat 2019 00:08
Yazdır
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?

"2023 Eğitim Vizyonu"nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkan Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 2. Eyleminde; "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır." denilmekte ve Ortaöğretim Temasında yer alan "Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 3. Eyleminde ise; "Doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır." denilmektedir.

Bu kapsamda; her ildeki; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Buna göre; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin ekte gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu" doğrultusunda belirlenerek gerekli çalışmaları titizlikle yürütülecektir.

İşte o yazı;

Ekler:

1- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu

2- Ek-1 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Bilgi Formu

3- Ek-2 Personel Bilgi Formu

4- Okul Dışı Öğrenme Ortamları Sunum

5- Kalkınma Ajansı Başvuru Formu

6- Okulum Ankara Araştırma Raporu

7- Okulum Ankara İlkokul

8- Okulum Ankara Ortaokul

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
18 Şubat 2019 00:06		 Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşelerinin görevleri nelerdir?
18 Şubat 2019 00:05
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
18 Şubat 2019 00:04		 Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi
18 Şubat 2019 00:03
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
18 Şubat 2019 00:02		 MEB, Burs ücretleri ödeniyor
18 Şubat 2019 00:01
Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?
17 Şubat 2019 14:05		 Birbirleriyle yardımlaşan öğretmenler internette buluşuyor
17 Şubat 2019 00:06
MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak
14 Şubat 2019 00:18		 MEB, Proje Okullarına Yönetici ve Öğretmen atama duyurusuna çıktı
11 Şubat 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kıyma bana 1
karınca 2
fikret kızılok 1
koku hafızası 2
bohemian rhapsody 1
hoşgörü 3
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
silmek 2
intihar etmek 1
it iti ısırmaz 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam