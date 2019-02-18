Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?

"2023 Eğitim Vizyonu"nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkan Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 2. Eyleminde; "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır." denilmekte ve Ortaöğretim Temasında yer alan "Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedefin 3. Eyleminde ise; "Doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır." denilmektedir.

Bu kapsamda; her ildeki; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Buna göre; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin ekte gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu" doğrultusunda belirlenerek gerekli çalışmaları titizlikle yürütülecektir.

İşte o yazı;

Ekler:

1- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu

2- Ek-1 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Bilgi Formu

3- Ek-2 Personel Bilgi Formu

4- Okul Dışı Öğrenme Ortamları Sunum

5- Kalkınma Ajansı Başvuru Formu

6- Okulum Ankara Araştırma Raporu

7- Okulum Ankara İlkokul

8- Okulum Ankara Ortaokul

Ahmet KANDEMİR