Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Hastalık ve aylıksız izin süreleri, Mali Hizmet Uzman Yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ancak yabancı dil şartı için gereken 2 yıllık sürenin hesabında değerlendirilir mi?
|18 Şubat 2019 00:05
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Mali Hizmetler Uzmanlığı için yapılan yeterlik sınavını kazanan ve halen yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmek için tanınan 2 yıllık sürenin içinde bulunan personelin, kullandığı hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin süresinin bahsi geçen 2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı'nın görüş yazısı.
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