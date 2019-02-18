1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş

Hastalık ve aylıksız izin süreleri, Mali Hizmet Uzman Yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ancak yabancı dil şartı için gereken 2 yıllık sürenin hesabında değerlendirilir mi?
 18 Şubat 2019 00:05
Yazdır
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş

Mali Hizmetler Uzmanlığı için yapılan yeterlik sınavını kazanan ve halen yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmek için tanınan 2 yıllık sürenin içinde bulunan personelin, kullandığı hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin süresinin bahsi geçen 2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı'nın görüş yazısı.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Piyasa gözetimi yapan memurun gündeliği ve konaklama ücreti
23 Ocak 2019 09:15		 Harcırah ödemesinde, yer değiştirme masrafının değişken unsuru, hangi halde eşlere tam olarak ödenir?
21 Aralık 2018 09:08
Çift anadal programından mezun olanlar da ek derece alır mı?
14 Kasım 2018 00:21		 Uçak bileti ücretine dair BÜMKO görüşü
14 Kasım 2018 00:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karınca 2
Kocatepe 3
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
uykusuz her gece 1
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 4
mülakat 3
laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3
reynmen 1
koku hafızası 2
silmek 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam