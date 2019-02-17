AK Parti Sözcüsü Çelik, gençlerle basketbol oynadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gençlerle basketbol oynadı.
|17 Şubat 2019 21:42
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gençlerle basketbol oynadı.
AK Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları dolayısıyla Antalya'da bulunan Çelik, Konyaaltı'nda gençlerle bir araya geldi.
Çelik, burada Türel ve gençlerle basketbol oynadı.
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