Mansur Yavaş o yazılara tepki gösterdi
|17 Şubat 2019 21:47
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Mansur Yavaş, Ankara'nın bazı yerlerinde yer alan, 'Yavaş yavaş devrim' ve 'Devrim Ankara'dan başlaycak' şeklindeki provokatif duvar yazıları hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Yavaş, 'Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce Hakk'la sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez. Bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan'da Ankara'ya huzur ve bereket gelecek' dedi.
CHP'Lİ VEKİLLER DE DESTEK VERDİ
Öte yandan duvar yazıları hakkında CHP'li milletvekilleri de açıklamalarda bulundu.
CHP'li Murat Eymir, "Kaybedeceklerini anlayınca provakasyon yapmaya başladılar, bunlara Ankaralı hemşerilerimizin karnı tok. İlgilileri göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise, "Korkunun ecele faydası yok! Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu denerseniz deneyin, #MartınSonuBahar olacak. #Ankara @mansuryavas06 diyecek" açıklamasını yaptı.
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