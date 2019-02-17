İşte dünyanın en güvenli otomobilleri
Araçların daha güvenli hale gelmesi için son teknoloji sistemleri test eden EURO NCAP, 2019'un en güvenli araçlarını açıkladı.
|17 Şubat 2019 21:52
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Araçların daha güvenli hale gelmesi için son teknoloji sistemleri test eden EURO NCAP, 2019'un en güvenli araçlarını açıkladı.
1 - Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz A-Class, yolcular için %96 oranında güvenlik sağlayabilmesinin yanı sıra fren asistanı, şerit değiştirme asistanı ve sürücünün yorgunluğunu takip eden sistem sayesinde en güvenli araç seçildi.
2 - Audi A6
Audi A6, büyük aile otomobili kategorisinin içinde, yetişkinler ve çocuklar için en güvenli büyük aile otomobili seçildi.
3 - Ford Focus
4- Mazda 6
5- Nissan Leaf
6- Volvo V60
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