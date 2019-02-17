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İşte dünyanın en güvenli otomobilleri

Araçların daha güvenli hale gelmesi için son teknoloji sistemleri test eden EURO NCAP, 2019'un en güvenli araçlarını açıkladı.
 17 Şubat 2019 21:52
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İşte dünyanın en güvenli otomobilleri

Araçların daha güvenli hale gelmesi için son teknoloji sistemleri test eden EURO NCAP, 2019'un en güvenli araçlarını açıkladı.

1 - Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class, yolcular için %96 oranında güvenlik sağlayabilmesinin yanı sıra fren asistanı, şerit değiştirme asistanı ve sürücünün yorgunluğunu takip eden sistem sayesinde en güvenli araç seçildi.

2 - Audi A6

Audi A6, büyük aile otomobili kategorisinin içinde, yetişkinler ve çocuklar için en güvenli büyük aile otomobili seçildi.

3 - Ford Focus

4- Mazda 6

5- Nissan Leaf

6- Volvo V60

Memurlar.Net
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