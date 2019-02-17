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Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler

Şanlıurfa'da Fatma ve İbrahim Bakan çifti, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle kentin caddelerinde gezdi
 17 Şubat 2019 22:02
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Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler

Şanlıurfa'da evlenen Fatma ve İbrahim Bakan çifti, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle kentte tur attı.

Çağrı merkezinde çalışan Fatma (28) ile teknisyen İbrahim Bakan (30), Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından düzenlenen turda geçen yıl tanıştı. Evlenme kararı alan çift, nikahlarını kıydırdıktan sonra, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle kentte gezdi.

Bisiklet topluluğundaki 30'u aşkın kişinin eşlik ettiği çift, trafiğin de yoğun olduğu caddelerde yaklaşık 7 kilometre pedal çevirerek tarihi Balıklıgöl'e ulaştı. Bazı vatandaşlar da gelin ve damada, zılgıtla destek verdi.

Gelin Fatma Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır aktif kullandığı bisiklet sayesinde eşiyle tanıştığını belirterek, "Hem bisiklet kullanma bilincini artırmak hem de farklı bir etkinlik olması amacıyla, gelin arabası olarak bisiklete bindik. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum." dedi.

Damat İbrahim Bakan da kentte araç sayısının fazlalığı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığını belirtti.

Bu kapsamda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan, "Bisiklet konvoyu yaparak halkın desteğini almak istedik. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

URBİT Başkanı Mehmet Aslan ise farklı bir etkinliğe imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çiftin mutluluğuna bisiklet kullanarak ortak olduklarını ifade eden Aslan, çeşitli etkinliklerle bisiklet kullanımını artırmaya çalışacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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