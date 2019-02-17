Ak Parti'li vekile, 'vururum seni' tehdidi
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı.
|17 Şubat 2019 22:30
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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı.
Bülent Turan, kendisine atılan tehdit mesajını "Hep Cuma mesajı gelecek değil ya" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o mesaj;
Tehdit mesajında; "Verdim hakkında fitneyi. Bu yüzden sinir oluyorum ben. İşimi görmezsen alnının çatından vururum seni. Aldır beni yerse..." ifadeleri yer aldı.
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