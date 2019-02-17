1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bizans döneminden kaldı! Turizme kazandırılacak

Kırıkkale'de Bizans döneminden kalan ve Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığı Sulu Mağaranın turizme kazandırılması için Valilik tarafından çalışmalar başlatıldı.
 17 Şubat 2019 22:41
Yazdır
Bizans döneminden kaldı! Turizme kazandırılacak

Kırıkkale'de Bizans döneminden kalan ve Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığı Sulu Mağaranın turizme kazandırılması için Valilik tarafından çalışmalar başlatıldı.

Keskin ilçesindeki Arzu Bayır mevkiinde yer alan Sulu Mağara'da incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yatırım programına alınan Sulu Mağara'da, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Sulu Mağarada ilk araştırılma 1996 yılında yapıldı. Burada yapılan araştırmalar sonrasında mağaranın Bizans döneminden kaldığı ve Hristiyanların yerleşim yeri olarak kullandığını iddia ediliyor.

Toplam uzunluğu 285 metre uzunluğu olan mağara 3 kattan oluşmaktadır. Yapay galerilerde kurşun işletmesi yapılmıştır. Gerek doğal gerekse yapay bölümleri birbirine bağlayan dar geçitler, Erken Hrıstiyanlık döneminde yapılmış taş duvarlarla örtülüdür. Mağara, jeolojik açıdan paleozoik döneme tarihlendiriliyor.

Hidrolojik olarak vadoz zonda yer alan Sulu Mağara yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında bütünüyle kurudur. Bu suları toplamak için eski dönemlerde derinliği 2 m'yi bulan havuzlar yapılmıştır. Mağara kuru ve sıcak bir havaya sahiptir.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldü
17 Şubat 2019 17:57		 Sivas'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
17 Şubat 2019 17:45
Büyükçekmece havzasında alarm! Zehir tespit edildi
17 Şubat 2019 16:44		 Elektrikli otobüslerde test sürüşleri devam ediyor
17 Şubat 2019 16:08
Amik Ovası'ndaki su seviyesi yükseliyor
17 Şubat 2019 15:59		 İzmir'in merkezindeki tarih sahipsiz kaldı
17 Şubat 2019 15:21
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2019 21:38		 Talih kuşu bu köyün başına kondu!
16 Şubat 2019 21:23
Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldı
16 Şubat 2019 20:57		 İzmir'in eğik apartmanlarında tehlike sürüyor
16 Şubat 2019 16:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumartesi günü çalışmak zorunda kalanlar 1
uzun entry okurken sıkılmak 5
Hindistan'da inek olmak 6
bakır veya porselen demlik 1
bohemian rhapsody 1
sakız çiğnemek 3
silmek 2
sözlük için sen de günde en az iki konu aç kampanyası 1
intihar etmek 1
laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam