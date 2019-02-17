Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı

Ordu'da, günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları, balıkçıları etkiledi. Tezgahlarda balık yok denecek kadar bulunurken, bazı balıkçıların günlerdir kapalı olduğu dikkat çekti.

Ordu genelinde günlerdir etkili olan yağmur ve rüzgar en çok balıkçıları etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda yaşanan bolluk, yaklaşık 4 gündür görülmezken, bazı balıkçıların ise günlerdir kapalı olduğu dikkat çekti. Denizlerden avlanamayan balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yükseldiğine de dikkat çekti.

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, denizin hırçınlaştığı ve hava muhalefetinden dolayı balıkların avlanmadığını söyledi. Tezgahların perşembe gününden itibaren zayıf olduğunu anlatan Ceylan, "Deniz durulduğu zaman balıklar biraz daha fazla çıkmaya başlar. Yaklaşık 4 gündür balıklar yok denecek kadar az çıkıyor. Tezgahları kültür balıkları dediğimiz levrek, çupra ve somon balıkları süslüyor. Bu balıklar da olmasa kimse tezgah açamıyor. Bilindiği gibi kültür balıkları da kış aylarında deniz balıkları ile eş değerdedir. Onun dışında tezgahlarda az miktarda mezgit ve istavrit bulunuyor, onlar da sınırları zorluyor, 20-25 TL arasında satılıyor. Geçtiğimiz hafta ise istavrit 10, mezgit ise 15 TL'den satılıyordu. Ondan önceki haftalarda daha da düşüktü. Balık az çıktığı için tezgahı açamayan esnaflarımız da var" dedi.

Ceylan, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte balıkların avlanmaya başlayacağını belirterek, avlanan balıkların büyük kısmının Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderildiğini de aktardı.