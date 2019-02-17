Eğitim Bir Sen'de yönetim güven tazeledi
Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu, zorunlu organların seçiminin ardından sona erdi. Yapılan seçimde, Genel Başkan Ali Yalçın ve ekibi güven tazeledi.
|17 Şubat 2019 23:22
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Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu, zorunlu organların seçiminin ardından sona erdi. Yapılan seçimde, Genel Başkan Ali Yalçın ve ekibi güven tazeledi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir teşekkür konuşması yapan Yalçın, kendisine ve ekibine verilen yetkiyi ve duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını, yerelden evrensele hak ve emek mücadelesinin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yeni arayışların baş gösterdiği bir dönemde gelenekten geleceğe bir köprü kurmanın, yerelden evrensele emeğin değerini artıracak yeni bir yol bulmanın çabasıyla sendikal yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti
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