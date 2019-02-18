Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan ihaleler sonucunda fiyat artışlarından kaynaklanan işlerle ilgili tasfiye taleplerinin nasıl yürütüleceğine dair kamu kurumlarına yazı gönderdi.
|18 Şubat 2019 00:04
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Bilindiği üzere, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan; 7161 sayılı Kanunun Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4 üncü maddesine göre; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, yüklenicilere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve idarelerin onayına bağlı olarak tasfiye veya devir hakkı verildi.
Bu kapsamda yapılacak başvurular ve değerlendirmelerin nasıl yürütüleceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm kamu kurumlarına genel yazı gönderdi.
İŞTE BAKANLIK YAZISI
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