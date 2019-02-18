Muhtaç ailelere 40-80 TL'lik elektrik desteği yardımı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemenin detaylarını Enerji Baskanı Fatih dönmez açıklamıştı. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadar elektrik desteğinin haftaya uygulamaya girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek.

DESTEK TUTATI 40 İLA 80 LİRA ARALIĞINDA OLACAK

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek.

Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak. Elektrik desteği, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak. Söz konusu destek tutarı, ay içinde kullanılmaması halinde bir sonraki aya devredilmeyecek.

10 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. 2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak." açıklamasında bulunmuştu